Manchester City, Sheffield United ve Brighton'dan sonra turnuvanın son yarı finalisti de belli oldu.

Premier Lig ekiplerini karşı karşıya getiren eşleşmede, kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Fulham'ı konuk etti.

Fulham, 50. dakikada Mitrovic ile öne geçti. Fulham'dan Willian, 72. dakikada kalelerine giden topu elle kesince kırmızı kart gördü. Karara itiraz eden Mitrovic de hakeme temasta bulunması sonucu aynı dakikada oyundan atıldı.

Penaltı atışı için 75. dakikada topun başına geçen Bruno Fernandes, skoru eşitledi.

Manchester United, 9 kişi kalan rakibini Sabitzer'in 77 ve Bruno Fernandes'in 90+6'ncı dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup etti.

FA Kupası'nın yarı finalinde Manchester City-Sheffield United ve Brighton-Manchester United maçları yapılacak.