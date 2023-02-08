TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş’ın hayatını kaybettiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.