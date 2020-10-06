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Liverpool'da Xherdan Shaqiri koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, koronavirüse yakalandı.
İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Xherdan Shaqiri koronavirüs LiverpoolSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 15:55
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