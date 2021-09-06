Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti ve 1 gol pası verdi.

Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti.