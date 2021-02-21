Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Leipzig rahat kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.
Leipzig Bundesliga’nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer’in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.
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