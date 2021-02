UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında koronavirüs salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.



Read more