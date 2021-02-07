Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında koronavirüs salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.
Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 7, 2021
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Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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