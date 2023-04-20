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Spor
AA 20.04.2023 15:15

Krikette Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi milli takım

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 yıldır kriket branşında Türkiye şampiyonu olan Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'nun hedefi, milli takıma oyuncu göndermek.

Krikette Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi milli takım
[Fotograf: AA]

Okulun kriket takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, küçük erkekler kategorisinde birinci oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kriket antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ve beden eğitim öğretmeni Bahtiyar Eser eşliğinde çalışan öğrencileri ziyaret eden Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanda da gelişimini sağlamak amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Davu, şampiyon takımı tebrik etti.

"Öğrencilerimiz bireysel yeteneklerini geliştirmek amacıyla diğer branşlarda da ilçemizi temsil etmektedir. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını istiyoruz. Artık uluslararası alana çıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü 2 yıldır Türkiye şampiyonu oluyoruz. Bundan sonra milli takıma oyuncu vermeyi hedefliyoruz."

11 yaşındaki Arda Gedik ise turnuvada hiç yenilmeden birinciliği kazandıklarını dile getirerek, milli takıma girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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