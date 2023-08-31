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Spor
AA 31.08.2023 17:44

Kosova A Milli Takımı’nın İsviçre ve Romanya maçları aday kadrosu açıklandı

Kosova A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İsviçre ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Kosova A Milli Takımı’nın İsviçre ve Romanya maçları aday kadrosu açıklandı
[Fotograf: AA]

Kosova Futbol Federasyonundan (FFK) yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül’de Priştine’de İsviçre ve 12 Eylül’de Bükreş’te Romanya ile karşılaşacak Kosova Milli Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Primoz Gliha, kadroya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbulspor ve Antalyaspor’dan toplam 8 futbolcuyu dahil etti.

Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Arjanet Muric (Burnley), Visar Bekaj (Hatayspor), Samir Ujkani

Savunma: Mergim Vojvoda (Torino FC), Leart Paqarada (FC Köln), Amir Rrahmani (SSC Napoli), Fidan Aliti (Alanyaspor), İbrahim Dresevic (Fatih Karagümrük), Kreshnik Hajrizi (FC Lugano), İsmajl Beka (FC Luzern), Betim Fazliji (FC St. Gallen), Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)

Orta saha-forvet: Valon Berisha (Stade De Reims), Florian Loshaj (İstanbulspor), Florent Muslija (SC Paderborn 07), Milot Rashica (Beşiktaş), Edon Zhegrova (Losc Lille), Ermal Krasniqi (CFR Cluj), Vedat Muriqi (RCD Mallorca), Zymer Bytyqi (Antalyaspor), Bernard Berisha (FC Akhmat Grozny), Arber Zeneli (Stade De Reims), Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor), Meriton Korenica (FC Ballkani)

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