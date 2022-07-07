Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'dan defansa takviye
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ABD Major Ligi takımlarından San Jose takımında deneyimli stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Osman Öztürk de katıldı.
Konyaspor, Kosta Rika takımlarından Herediano'nun alt yapısında yetişen stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri Süper Lig
Sıradaki Haber
Muleka resmen Beşiktaş'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz