Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Osman Öztürk de katıldı.

Konyaspor, Kosta Rika takımlarından Herediano'nun alt yapısında yetişen stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.