Konyaaltı Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu

HENTBOL TARİHİMİZİN İLK AVRUPA KUPASI GELDİ!



ŞAMPİYON KONYAALTI BELEDİYESPOR!



EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 23-17 yenildiği maçın rövanşında Atletico Guardes'i 33-20 mağlup eden temsilcimiz, şampiyon oldu!



Sizinle gurur duyuyoruz Mavi Kelebekler! pic.twitter.com/so6pktUmfk — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 7, 2023

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaaltı Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i mağlup ederek şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i yenerek Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Ülkemize hentbolda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran temsilcimiz ile gurur duyuyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, Konyaaltı Belediyespor'un başarılarının devamını diliyorum."