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Spor
AA 07.05.2023 21:31

Konyaaltı Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu

Konyaaltı Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu

 


Ayrıntılar geliyor...

Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaaltı Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i mağlup ederek şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i yenerek Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Ülkemize hentbolda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran temsilcimiz ile gurur duyuyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, Konyaaltı Belediyespor'un başarılarının devamını diliyorum."

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