Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende yarışın startını, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt verdi.

Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen rallide bu yıl 62 ekip, 2 gün boyunca toplam 9 etapta 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere 292,44 kilometre yol katedecek.

Ralli, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek 9 özel etaba sahip konumda bulunuyor.

Gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından rallide ekipler bugün Ford Otosan (18,22 km), Transit (16,50 km), Courier (8,28 km) ve Custom (6,63 km) özel etaplarında mücadele edecek.

Yarışın ilk günü Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabıyla tamamlanacak.

Rallide yarın ise ekipler aynı etapları bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" özel etabında ekstra puan kazanabilmek için yarışacak.

Bu yıl da zorlu ve heyecanlı mücadelelere sahne olması beklenen 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

"Yılların şampiyon takımıyız"

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibi oldukları bir rallide mücadele edeceklerini belirterek, Ford Otosan'ın 18 senedir arka arkaya sponsor olduğu bir yarış yapılacağını söyledi.

Kocaeli gibi otomobil sanayisinin kalbinin attığı kentte böyle bir yarışın yapılmasının önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Bostancı, "Takım olarak da bizim için çok önemli bir yarış. Yılların şampiyon takımıyız. Bu yarışa da kazanmak ve şampiyonluk parolasıyla start alıyoruz. Bu yarış sonunda hem Türkiye ralli markalar şampiyonluğu hem pilotlar şampiyonluğu hem genç pilotlar şampiyonluğu hem iki tekerlekten çekişli araçlar şampiyonluğunu ilan etmek istiyoruz. Onun için önemli bir yarış." diye konuştu.

Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getiren Bostancı, takımı kurdukları 1998 yılından itibaren Türkiye'deki otomobil sporlarının altyapısına daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını bildirdi.

Bostancı, 7 yıl süren eğitim seminerlerinde 6 binin üzerinde pilot eğittiklerini anlatarak, Türkiye Şampiyonası'nda yarışan birçok pilotun o seminelerde eğitim gördüğü kaydetti.

Geleceğin Pilotu Projesi'nin 2020'de devam edeceğini belirten Bostancı, mülakat ve pilotaj sınavlarının ardından başarılı olan pilotları seçip, geleceğin şampiyonları haline getirdiklerini söyledi.



Kaynak:AA