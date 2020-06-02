KKTC'de futbol 18 Haziran'da başlayacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) futbol heyecanı başlıyor. K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig maçlarının 18 Haziran'da başlaması kararlaştırıldı.
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumunu görüştü.
Görüşme sonrası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:
"Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Deniz Dana ile yaptığımız ortak toplantıda futbolla ilgili gerekli kararlar alınmıştır. Şöyle ki;
a) TFF’nin, KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlarımız ve hakemlerimizin testlerinin tamamlanmasına;
b) 7 Haziran 2020 Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlamasına;
c) Sadece Süper Lig ve 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18-19 Haziran 2020 tarihinde başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılmasına;
d) Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılmasına;
e) Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir."
K-Pet Süper Lig'in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig'in 23. haftasının programı şöyle:
K-PET Süper Lig
23. hafta - 18 Haziran Perşembe
Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol
Binatlı - Gençlik Gücü TSK
19 Haziran Cuma
Yenicami - Düzkaya KOSK
Hamitköy - Mağusa Türk Gücü
20 Haziran Cumartesi
Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK
Gönyeli - Çetinkaya TSK
Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu
21 Haziran Pazar
Lefke - Cihangir GSK
24. Hafta - 26 Haziran Cuma
Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK
Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK
27 Haziran 2020 Cumartesi
Düzkaya KOSK - Binatlı YSK
Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK
Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova
28 Haziran Pazar
Cihangir GSK - Yenicami AK
Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK
K-PET 1. Lig
23. Hafta - 20 Haziran Cumartesi
Mesarya - Esentepe KKSK
Dörtyol - L. Gençler Birliği SK
Lapta - Görneç KSK
Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK
Maraş - Girne Halk Evi
Yalova - Çanakkale TSK
Ozanköy - Karşıyaka ASK