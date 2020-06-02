KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumunu görüştü.

Görüşme sonrası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:

"Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Deniz Dana ile yaptığımız ortak toplantıda futbolla ilgili gerekli kararlar alınmıştır. Şöyle ki;

a) TFF’nin, KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlarımız ve hakemlerimizin testlerinin tamamlanmasına;

b) 7 Haziran 2020 Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlamasına;

c) Sadece Süper Lig ve 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18-19 Haziran 2020 tarihinde başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılmasına;

d) Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılmasına;

e) Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir."

K-Pet Süper Lig'in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig'in 23. haftasının programı şöyle:

K-PET Süper Lig

23. hafta - 18 Haziran Perşembe

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol

Binatlı - Gençlik Gücü TSK

19 Haziran Cuma

Yenicami - Düzkaya KOSK

Hamitköy - Mağusa Türk Gücü

20 Haziran Cumartesi

Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK

Gönyeli - Çetinkaya TSK

Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu

21 Haziran Pazar

Lefke - Cihangir GSK

24. Hafta - 26 Haziran Cuma

Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK

27 Haziran 2020 Cumartesi

Düzkaya KOSK - Binatlı YSK

Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK

Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova

28 Haziran Pazar

Cihangir GSK - Yenicami AK

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği

Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK

K-PET 1. Lig

23. Hafta - 20 Haziran Cumartesi

Mesarya - Esentepe KKSK

Dörtyol - L. Gençler Birliği SK

Lapta - Görneç KSK

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK

Maraş - Girne Halk Evi

Yalova - Çanakkale TSK

Ozanköy - Karşıyaka ASK