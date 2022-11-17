Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılcahamam'da uluslararası masa tenisi buluşması
[Fotograf: AA]
Kızılcahamam Belediyesi ve Emek Masa Tenisi Kulübü işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası başladı.
Rıza Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de katıldı.
Törende konuşan Acar, 6 ülke ve 26 ilden 200'e yakın sporcunun katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Acar ve Federasyon Başkanı Çimen'in ilk vuruşlarıyla başlayan turnuva, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.
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