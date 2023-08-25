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Spor
AA 25.08.2023 14:32

Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapılacak

Kırşehir'de 27 Ağustos Pazar günü Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları düzenlenecek.

Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapılacak
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının kentte ilk kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Şahin, Kırşehir'de doğa ve yeşilin içinde dağ bisikleti için ilk kez bir parkurun hazırlanarak kente kazandırıldığını aktardı.

"Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda oluşturulan parkur, Kırşehir için büyük bir kazanım oldu. Bu parkurda 'Neşet Ertaş' ismi ile yarış tertip edilecek olması ve bundan sonra geleneksel hale gelmesi ise çok kıymetlidir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şahin, adrenalinin yüksek olduğu, herkesin takip edebileceği, güzel bir parkurda pazar günü yarışlara ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

"Toplam 4 kategoride Neşet Ertaş Kupası etapları devam edecek, 180 sporcunun ter dökmesini bekliyoruz. Ödül töreni de tüm bisikletlilerimizin katılımıyla aynı gün Ahi Evran Külliyesi'nde yapılacak."

Şahin, tüm spor ve bisikletseverleri yarışlara davet etti.

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