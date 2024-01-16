Hafif Yağmurlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.01.2024 09:50

Kayserispor galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Kayserispor galibiyeti unuttu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan aldı.

Sezonun 5. haftasında göreve gelen Recep Uçar'la çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, son galibiyetini 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek elde etti.

Ligin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen ve daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor, son olarak Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

ETİKETLER
Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
Samsunspor'a transfer yasağı müjdesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
10:48
AK Parti'de yerel seçim görüşmeleri
10:44
İsrail güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
10:43
Avustralya'da kamusal alanda 'Nazi selamı' veren kişi hapis cezasıyla karşı karşıya
10:41
Kuzey Kore lideri, Güney'in yeni anayasada "değişmez baş düşman" olarak tanımlanmasını istedi
10:36
Yerel seçimde adaylık başvuru süreci belli oldu
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
FOTO FOKUS
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ