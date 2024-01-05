Kayserispor "Anadolu derbisi"ne mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde son 2 maçta Fenerbahçe'ye 4-3 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilerek talihsiz skorlar aldıklarını dile getirdi.

Uçar, "Anadolu derbisi" olarak anılan Sivsaspor maçına odaklandıklarını vurguladı.

"Güzel bir maç olmasını diliyorum. Kayserispor ile Sivasspor arasında belirli dönemlerde tansiyon yükselse de güzel bir rekabetin olduğu iki komşu kentin maçı olacak."

Uçar, Sivasspor'un bu maç öncesinde teknik direktör değişimine gittiğini hatırlattı.

"Servet hoca Sivasspor'da inanılmaz işler yaptı. Bülent hoca da 2 yıl aradan sonra tekrar sahalara döndü. Sivasspor, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugüne kadar önemli galibiyetler aldılar. Deplasmanda iç sahadakinden iyi bir performans sergiliyorlar."

"İvmeyi devam ettirmek istiyoruz"

Uçar, kendilerini zor bir maçın beklediğini aktardı.

"Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Lige verilen aradan sonra seyircimiz önünde maça çıkacağız. Seyircimizin desteğiyle, iyi bir oyunla arzu ettiğimiz sonucu alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Kaybetmek ayıp değil, kazanmak da zafer değil. Lig devam ediyor. Biz takım olarak bir ivme yakalamıştık. Bu aradan sonra o ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu ara bizim için bir nefes alma süreci oldu."

Kayserispor, Sivasspor maçına eksik hazırlanıyor

Uçar, takımda önemli eksikler olduğuna değindi.

"Kemen ayrıldı biliyorsunuz. Mane, Jeanvier ile Hosseini de Asya ve Afrika kupalarına katılmak için milli takımlarına gitti. Uzodimma ve Carole'un da sakatlıkları devam ediyor. Takımımızda çok ciddi süre alan oyuncularımızdan 6'sı şu an için yok ama biz mevcut oyuncularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok önemli oyuncularımız var. Sahaya çıkan her oyuncudan maksimum performansı alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor maçında hedefimiz mutlak galibiyet olacak."

Uçar, Bülent Uygun ile teknik direktör olarak ilk kez karşı karşıya geleceklerini belirtti.

"Bülent hoca bu ligin dinamiklerini iyi biliyor. Senelerce farklı takımlarda başarılar elde etmiş birisi. Özellikle Sivasspor'un geçmişinde önemli bir yeri var. Gittiği takımlarda motivasyon açısından ciddi etki yaratan bir hoca."

"Sivasspor maçı bizim için çok önemli"

Uçar, Sivasspor maçlarının Kayseri'de önemli olduğunun altını çizdi.

"Desteğini artırarak devam ettiren taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra da bizi tribüne çağırıp destek oldular. Bunları görmek istiyoruz. Sivasspor maçı bizim için çok önemli. Ne kadar kalabalık olursak kazanma olasılığımız da o kadar artar. Biz seyircimizle varız. Biz onlarla kazanıp yine onlarla kaybediyoruz. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kayserispor'u seven herkesi tribünde görmek istiyoruz."

Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios ile basın sözcüsü Samet Koç, öğrencilerle buluşarak soruları yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, 2001 yılında mezun olduğu okulda bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, sarı-kırmızılı ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım, "Kayserispor bu yıl Avrupa'ya gidebilecek mi?" sorusu konuştu.

"Hedefimiz bu yönde, inşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Biz o yönde çalışıyoruz. Kolay değil, çok emek istiyor, çok çalışmak gerekiyor ama bunu gerçekleştirebiliriz. Tüm hedeflerimiz de bu doğrultuda. Ligi de bitirebildiğimiz en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Kayserispor her zaman Türkiye Kupası'nda da kupayı kaldırmayı hak eden bir kulüp. Orada da finale kadar gitmek istiyoruz."

Kolovetsios ise okula davet edildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yüzleri parlayan öğrencileri görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Kolovetsios, öğrencilerden kendilerini desteklemeye devam etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından Samet Koç, Hasan Ali Kaldırım ve Kolovetsios, öğrencilere tablet dağıttı, Kayserispor formalarını imzaladı.