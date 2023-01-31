Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yüksekova'da uzun bir zaman sonra önemli bir kayak organizasyonu düzenlenecek. Yarışmaya Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ören, "Sorunsuz, güzel bir organizasyon yapacağız. Çok değerli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi Yüksekova'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Yıllardır böylesine büyük bir organizasyon burada yapılmamıştı. Bu nedenle tüm birimlerimizle çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.