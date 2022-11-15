Al Marri, Avrupa Parlamentosunun İnsan Hakları Alt Komitesinde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde "spor organizasyonları ve insan hakları" konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi?"

Al Marri, insan hakları gerekçe gösterilerek Katar'ın boykot edilmesine yönelik Avrupa ülkelerinde bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarının yaptığı boykot çağrılarına cevap verdi.

"Boykot çağrıları yapanlara sormak istiyorum. Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden şimdi sadece Katar'da düzenlenen organizasyona odaklanıyorsunuz? Daha önce yapılanları örneğin 2018'dekini izlediniz mi?"

"Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz"

Al Marri, bazı milletvekillerinin farklı cinsel eğilimlerden bahsettiğini belirtti.

"Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır."

"Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir"

Al Marri, Katar'da çalışan bazı işçilerin Dünya Kupası öncesi ülkeden gönderildiği ve mağdur edildiği iddialarını da yanıtladı.

"Tazminatlar konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir."

Al Marri, ülkesiyle ilgili iddiaların iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, bilginin doğru kaynaktan alınması gerektiğini söyledi.

Herkesi 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki Dünya Kupası futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak." şeklinde konuştu.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Organizasyon öncesi Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.