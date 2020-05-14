Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüse yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Kasımpaşa Spor Kulübünün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

"Kasımpaşa Kulübünde 2 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Futbolcu kardeşlerimize acil şifalar diliyor, Kasımpaşa Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Antalyaspor

"Kasımpaşa Kulübünde Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Kasımpaşa Spor Kulübünden 2 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kasımpaşa Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hastalara acil şifalar dileriz."

Çaykur Rizespor

"Yapılan Covid-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Kasımpaşa'ya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Galatasaray

"Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Fenerbahçe

"Kasımpaşa Spor Kulübünün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."

Trabzonspor

"Yapılan Covid-19 testleri sonucunda iki futbolcunuzda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Kasımpaşa Kulübünde Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."