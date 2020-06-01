Haber Giriş: Kaynak: AA
Kartal Yuvası mağazaları yeniden açıldı
Koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, yeniden taraftarlara hizmet vermeye başladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." denildi.
Sosyal mesafe, maske ve eldiven kurallarına uyarak;— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 31, 2020
1 Haziran'da Kartal Yuvalarına Kavuşuyoruz!@BJKKartalYuvasi pic.twitter.com/c0tbM0b6mj
Etiketler: Kartal Yuvası mağazalarıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:32
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