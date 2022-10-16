Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner ve protokol üyelerinden aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan organizasyon kapsamında 126 bin 258 lira tutarında bağış toplandı. Bağışlar "Adım Adım" uygulaması ile yapılan işbirliği kapsamında 10 sivil toplum kuruluşunun değer yaratan projeleri için kullanılacak.

[Fotoğraf: DHA]

75 ülkeden yaklaşık 2 bin 224 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışlarda, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda Sırbistan'dan Ivana Kolaric birinci olmuştu.

[Fotoğraf: DHA]

63 kilometrelik parkurda erkeklerde İngiltere'den Owen Davies, kadınlarda Aysel Yalaç, 38 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Troshanova birinciliği elde etmişti.