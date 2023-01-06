Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 8 Ocak Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü (Fatih Mimar Sinan)

14.00 Onvo Hatayspor-ALG Spor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

B Grubu:

12.00 Fenerbahçe-Bitexen Adana İdmanyurdu (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor (Çayırbaşı)

12.00 Konak Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

12.00 Trabzonspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen 1207 Antalyaspor (Osmanlı)