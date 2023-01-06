Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci yarı başlıyor
Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı, yarın oynanacak 10. hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 8 Ocak Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
A Grubu:
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü (Fatih Mimar Sinan)
14.00 Onvo Hatayspor-ALG Spor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)
B Grubu:
12.00 Fenerbahçe-Bitexen Adana İdmanyurdu (Beylerbeyi 75. Yıl)
12.00 Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor (Çayırbaşı)
12.00 Konak Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)
12.00 Trabzonspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen 1207 Antalyaspor (Osmanlı)
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