Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapmak istiyor

Milli takım, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın düzenleneceği ülkeye gitti.

Türkiye'yi temsil edecekler

Polonya'da bugün açılış töreni ile resmen başlayacak şampiyonada, kadınlarda Türkiye'yi 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Büşra Işıldar temsil edecek.

[Fotoğraf: AA]

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yiğit, Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara kota verildiğini hatırlattı.

"İlk müsabakada kotamızı alıp işi bitirmek, olimpiyatlara kadar yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu kota maçından başka iki tane daha kota maçı var. Biz planladığımız gibi burada kotamızı alırsak olimpiyata kadar önümüzde engel yok. Daha net bir kafayla, net bir motivasyonla olimpiyatlara daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır kamp yaptık. Burada yeni bir sporcu yok. Hepsi sıkletinde iyi sporcular."

[Fotoğraf: AA]

Yiğit, sporcularına güvendiğini vurguladı.

"Biz inşallah bir aksilik olmazsa 6'da 6 yapmak istiyoruz. Onu da bu Avrupa Oyunları'nda yapmak istiyoruz."

Milli boksör Gizem Özer ise kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, üniversiteler arası dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Özer, Avrupa Oyunları'na daha önce katılmadığını belirtti.

"Hayalim Avrupa Oyunları'nda vize alıp olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."