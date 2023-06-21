Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.06.2023 12:07

Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapmak istiyor

Kadın Boks Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 6 sıklette de olimpiyat vizesi almak istiyor.

Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapmak istiyor
[Fotograf: AA]

Milli takım, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın düzenleneceği ülkeye gitti.

Türkiye'yi temsil edecekler

Polonya'da bugün açılış töreni ile resmen başlayacak şampiyonada, kadınlarda Türkiye'yi 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Büşra Işıldar temsil edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yiğit, Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara kota verildiğini hatırlattı.

"İlk müsabakada kotamızı alıp işi bitirmek, olimpiyatlara kadar yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu kota maçından başka iki tane daha kota maçı var. Biz planladığımız gibi burada kotamızı alırsak olimpiyata kadar önümüzde engel yok. Daha net bir kafayla, net bir motivasyonla olimpiyatlara daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır kamp yaptık. Burada yeni bir sporcu yok. Hepsi sıkletinde iyi sporcular."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yiğit, sporcularına güvendiğini vurguladı.

"Biz inşallah bir aksilik olmazsa 6'da 6 yapmak istiyoruz. Onu da bu Avrupa Oyunları'nda yapmak istiyoruz."

Milli boksör Gizem Özer ise kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, üniversiteler arası dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Özer, Avrupa Oyunları'na daha önce katılmadığını belirtti.

"Hayalim Avrupa Oyunları'nda vize alıp olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

ETİKETLER
Polonya Busenaz Sürmeneli Buse Naz Çakıroğlu
Sıradaki Haber
Kick boks şampiyonu Elif Durulmuş pistlerde de zirveyi hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Banka kartlarını kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptılar
12:44
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
12:53
Milli Mücadele'nin ve yeni Türk devletinin ön sözü: Amasya Genelgesi
12:39
AB'de yeni otomobil satışları mayısta arttı
12:36
Musk'tan Twitter yorumu: Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız
12:30
Antalya'da 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağı sona erdi
Göcek'te yayla göçü renkli görüntülerle başladı
Göcek'te yayla göçü renkli görüntülerle başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ