İstanbulspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen İstanbulspor, 3 maç sonra 3 puan aldı.

Geride kalan 27 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fatih Tekke'nin ekibi, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takımda David Jensen, Onur Ergün, Emeka Eze, Demeaco Duhaney ve Mahamadou Ba sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Antalya'da oynadığı mücadeleden, Fraport TAV Antalyaspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.