Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İrfan Can Kahveci'den kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe-Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir" denildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir Süper Lig
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