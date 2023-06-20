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Spor
AA 20.06.2023 16:58

İngiliz atlet Nick Butter: Kaybetmeden başaramazsınız

Her ülkede bir maraton koşan ilk sporcu unvanına sahip İngiliz atlet Nick Butter, kaybetmeden başaramazsınız mesajı verdi.

İngiliz atlet Nick Butter: Kaybetmeden başaramazsınız
[Fotograf: AA]

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Next by TRT World Forum"un spor oturumuna farklı ülkelerden başarılı atletler katıldı.

Oturumdan sonra gazetecilere konuşan İngiliz koşucu Butter, bankacı iken mesleğinden memnun olmayıp tekrar spora döndüğünü ve hayallerinin peşinden koştuğunu belirtti.

"İstanbul'a davet edildiğim için heyecanlıyım. Forum farklı alanlardaki önemli konuşmacılardan farklı şeyler öğrenmek için önemli bir fırsat. Hayatımızdaki iniş çıkışlar başarılı olmak için var. Kaybetmeden başaramazsınız. Bu mesajı vermek önemli. Çok çalışmalısınız ve aldığınız darbeler sonrasında savaşmaya devam etmelisiniz."

Kanoute ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti
Kanoute ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti

2007 yılında Afrika'da yılın futbolcusu da seçilen eski Malili milli futbolcu Frederic Kanoute ise "Buraya tecrübelerimi paylaşmak için geldim. Farklı ülkelerde oynama fırsatım oldu. Büyük takımlara karşı oynadım. Bu tecrübelerden de saha içinde ve dışında öğrendiğim birçok şeyler oldu." diye konuştu.

Foruma katılan Hint olimpik yüzücü Maana Patel ise, "Umarım konuşmam gençler için faydalı olur. Umarım buradan bir şeyler başarmış şekilde ayrılırız. Bu nedenle heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

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