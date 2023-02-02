Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yardımcılarıyla Nuri Asan Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında, liderliğin çok değerli olduğunu ama işlerinin henüz bitmediğini vurguladı.

Eroğlu, en iyisini yapmak zorunda olduklarına işaret etti.

"Hedefimiz Samsunspor'u sezon sonunda Süper Lig'e taşımak. Bunun için kalan maçların hepsinde başarılı olmak zorundayız. Planlı, programlı çalışıyoruz, her birim görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Uyumlu bir ekibiz. Başarı zaten böyle geliyor. Başarıya giden en önemli faktör planlı programlı çalışmak. Bunu da buraya birlikte çıkarak herkesin görmesini istedik. Çünkü başarı tek kişilik değildir, ekip çalışmasıyla elde edilir."

Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Devre arasına girerken yaptığımız planlamada, üç-dört oyuncunun kadromuza dahil olabileceğini ama bunların takımımıza katkı sağlayacak oyuncular olmasını istedik. Uyumla beraber bizimle fiziksel ve kişisel, taktiksel anlamda birlikte olacak oyuncu tercihinde bulunmak istiyorduk. Transfer kolay gerçekleşmiyor, devre arası transfer hep zordur. Süreci başkanımız Yüksel Yıldırım ve icra kurulundan Veysel Bilen, Suat Çakır ve Soner Soykan iyi şekilde götürüyor. Her an aramıza katılabilen oyuncular olabilir. Takıma geçen hafta Soner Aydoğdu dahil oldu. Mevkisel anlamda ihtiyacımız olan iki-üç oyuncu daha gelirse daha güçlü kadroya sahip olacağız. Çünkü lig uzun maraton. İlk yarı yaşadığımız birçok sakatlık var. Onun için herkesin hazır olması gerekiyor. Maçın gidişatına göre değişiklik sayısı beş olunca maçın seyrini değiştiriyor ama bunun için her oyuncunun en iyi şekilde fiziksel, mental ve taktiksel hazır olması gerekiyor."

Eroğlu, hafta sonu Manisa FK ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"Manisa FK da play-off mücadelesi veriyor. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Ülkemizde böyle değişiklikler olunca takıma ilk bir-iki hafta yansıyor. Zor bir mücadele olacak. Rakiplerimiz zaten bize karşı önlem alarak oynuyor. Şu an lider konumdayız ama daha lig maratonunun 22. haftası, geride birçok maç var. Önemli olan bunun farkında olup sahaya yansıtmamız."

Eroğlu, rakiplerinin Samsunspor'a karşı sahada farklı organizasyon ve oyun tarzlarıyla oynamaya çalıştıklarını anlattı.

"Bu, saha içindeki gücümüzden kaynaklanıyor. Bundan sonra da böyle oynayacaklar ama genel anlamda ligin ikinci yarıları çok zor geçiyor. Geçen hafta şahit olduk. En alttaki takım, zirvedeki takımı yenebiliyor. Bu, önceki yıllarda da yaşandı. Her türlü sürpriz yaşanan bir lig. En iyi şekilde bunun farkına varıp çok iyi çalışıp her maça istikrarlı şekilde çıkarak kazanmak istiyoruz. Bazen istemediğin sonuç da ortaya çıkabilir ama sezon sonundaki hedefimize ulaşmak için her şeyi yapmak istiyoruz."

Samsunspor Barış Alıcı'yı renklerine bağladı

Öte yandan Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği'nden Barış Alıcı'yı transfer etti. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Barış Alıcı için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Samsunspor İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır uğraştıkları transferi sonlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çakır, Barış'ın kendisinin de gelmek için çalıştığını aktardı.

"Barış kardeşimizi Samsunspor'a kazandırıyoruz. İnşallah Samsunspor'a Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyonluğu yaşatacak futbolcularımızdan biri olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Barış Alıcı ise Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Samsunspor, her futbolcunun gelmek istediği bir camiadır. Ben de böyle bir şansı yakaladım. Son 1,5 senedir Gençlerbirliği'nde iyi bir performans sergiledim. Artık hedefi olan bir kulübe, Süper Lig'e çıkmanın en güçlü adayı olan bir kulübe geldim. Öncelikli hedefim bu forma altında bu sezon şampiyonluk yaşamak. Sonrasında da Süper Lig'de kalıcı olup Samsunspor'a güç katmak istiyorum. Umarım bunu hep beraber gerçekleştiririz."

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da Barış'ın Samsunspor'a gelmek için büyük fedakarlık yaptığını, bu sezon kendilerine şampiyonluk yolunda önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Daha sonra Barış, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.