Altay'la yapacakları Süper Lig'e yükselme maçından önce Hüseyin Eroğlu, play-off yarı finalinde Samsunspor gibi güçlü bir takımı elediklerini, finalde de güçlü bir maziye sahip takımla karşılaşacaklarını söyledi.

Eroğlu, Altınordu-Altay finalinin, İzmir ve Türkiye futbolu için önemli olduğunu belirtti.

"Finalde Altay belki favori görünüyor, kadro ve isim anlamında ama biz de buraya kadar oyun sistemimizle, planımızla ve oyuncularımızı geliştirerek geldik. Finalde de bu gelişimin en iyi seviyesini oynamak istiyoruz. Kolay değil tabii ki finaller, belki uzatma, penaltı bölümü yaşanır. Her şey var futbolda. Maçın hikayesi başka yerlere gidebilir. Biz her şeye hazırlıklıyız."

Eroğlu, bu sezon play-off'a kalan rakiplerine karşı sezon içinde yenilgilerinin olmadığını hatırlattı.

"Bu sene büyük gücümüzden biri sistem anlamında rakibin güçlü yanlarına karşı kurgumuzu, saha içindeki opsiyonlarımızı geliştirerek, değiştirerek, sistemden sisteme geçerek oynadığımız bir sezon olması. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

"Şampiyon olarak dönme hedefindeyiz"

Eroğlu, oyuncuların sezon boyunca istediklerini sahaya yansıttığını belirtti.

"Yine bu maçın da farklı bir stratejisi olacak. Rakibin bana göre Paixao ve Kappel gibi çok çok önemli iki oyuncusu var. Biz de takım olarak çok güçlüyüz. İnşallah finalden şampiyon olarak dönme hedefindeyiz."

[Fotoğraf: AA]

Eroğlu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la 5 yıl Bucaspor'da, 9 yıl da Altınordu'da birlikte çalıştıklarını kaydetti.

"Ülkemizde bu istikrarda devam edilmesi kolay değil. Karşılıklı birbirine saygı ve güven var. 9 yıl kolay değil bir kulüpte çalışmak. Sürekli kendini yenileyen, geliştiren, oyuncu geliştiren, bu zor ligde sadece öz kaynak değil, transfer edilen oyuncuları Türk futboluna kazandıran bir yapımız var. Şu an Türk futbolunda Altınordu'dan eğitim görmüş sadece futbolcu değil, antrenör ve yöneticiler de var. Bu daha da artacak."

Eroğlu Altınordu'da 332. maçına çıkacak

Altınordu'da 2012-2013 sezonunda görev yapmaya başlayan ve takımı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, kulüpteki 9. sezonunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Eroğlu, İzmir temsilcisiyle ligde ve kupada 331 karşılaşmaya çıktı. Yarınki Altay maçıyla 332. müsabakasında görev alacak tecrübeli teknik direktör, profesyonel liglerde son dönemde en istikrarlı isim olarak göze çarpıyor.

Eroğlu, Altınordu ile geride kalan 331 maçta 153 galibiyet, 86 beraberlik ve 92 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 532 gol atıp kalesinde 377 gol gördü.

Altınordu'nun tecrübeli isimleri Süper Lig için son 90 dakikaya odaklandı

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana yoluna Türk oyuncularla devam eden Altınordu, bu süreçte altyapısından birçok ismi Türk futboluna kazandırdı.

Bu sezon maçlarda yer alan kadrolara göre 25,3 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisi, play-off finalinde Altay'la karşılaşacak.

Süper Lig'e çıksa da yoluna Türk futbolcularıyla devam edecek İzmir temsilcisinde bu sezon forma giyenlerden 3 isim, daha önce mücadele ettikleri takımlarla Süper Lig vizesi aldı.

Bu isimlerden Recep Aydın, 2012-2013'te Konyaspor ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, Ahmet Dereli 2015-2016'da Adanaspor ve Ahmet İlhan Özek de 2018-2019 sezonlarında Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme coşkusu yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Sinan Osmanoğlu 3. kez yükselme peşinde

Galatasaray'da profesyonel olduktan sonra kiralık olarak forma giydiği Bayrampaşa ile TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e çıkan Sinan Osmanoğlu, 2012-2013'te transfer olduğu Altınordu'dan, o sezondan itibaren sadece 1 yıl ayrı kaldı.

2017-2018'de Gaziantep'te forma giyen tecrübeli futbolcu Altınordu ile 2012-2013'te TFF 3. Lig ve 2013-2014'te de TFF 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli savunma oyuncusu yarınki maçta da Altınordu ile Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Recep Aydın: Zafere ulaşmak istiyoruz

Daha önce Süper Lig'e çıkmayı başaran futbolculardan Recep Aydın, final maçı öncesinde çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Recep Aydın, finale yükselmelerinin Türk futbolunda bir başarı öyküsü olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

"Gencecik arkadaşlarımız ve biz ağabeyleri, hep beraber, müthiş birlik beraberlik içinde çok güzel şeyler başardık. Şimdi sadece 90 dakikamız kaldı. İnşallah o maçta da elimizden gelen, yüreğimizden gelen her şeyin en iyisini yaparak zafere ulaşmak istiyoruz."

Recep, takıma devre arasında katıldığını hatırlattı.

"Bundan önce Konyaspor ve Karabükspor'da şampiyonluk yaşadım. Buranın tadı çok başka oldu benim için. Çünkü burada inanılmaz çalışan, çalışkan bir teknik ekip ve futbolcular var. Bunun sonunun şampiyonluk olmaması için hiçbir sebep yok."

Ahmet İlhan Özek: Son 90 dakikamız kaldı

Ahmet İlhan Özek de Türk futbolcularla ve altyapıdan gelen isimlerle play-off finaline çıkma başarısı gösterdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Ahmet İlhan Özek, bir aile ortamında yer aldıklarını kaydetti.

"Finaldeyiz, son 90 dakikamız kaldı. Burada şampiyon olmayı inanılmaz istiyorum. Çünkü bütün Türkiye'ye bunu ispatlamak istiyoruz. Altyapıya, Türk gencine önem verildiği zaman nerelere gelinebileceğini göstermek istiyoruz. Bunu finale kalarak başardığımızı düşünüyorum da bir tek maç kaldı, bunu taçlandırmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız, bir an önce maçın gelmesini bekliyoruz."

Ahmet Dereli ise Altınordu ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu, Türk oyuncularla kurulmuş bir takım olarak finale kaldıklarını ifade etti.

"Genç kardeşlerimize güvenerek, onlarla birlikte el ele tutuşarak finale kadar geldik. Bunu da taçlandırmak istiyoruz."