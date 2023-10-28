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Spor
AA 28.10.2023 11:39

Hatayspor'un altyapı takımları yeniden sahalara döndü

6 Şubat'taki depremlerin ardından akademik liglerden çekilen Hatayspor altyapı takımları yeniden yeşil sahalara döndü.

Hatayspor'un altyapı takımları yeniden sahalara döndü
[Fotograf: AA]

Depremlerde altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14 ve 15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, 2023-2024 sezonuna buruk başladı.

Oyuncuların büyük çoğunluğunun da şehirden ayrılması nedeniyle akademik lige katılamayan Hatay ekibi, yeniden yapılanmaya gitti.

Yeni sezonda 11, 12, 13, 14 ve 17 yaş gruplarında toplamda 55 sporcuyla yerel liglerde mücadele edecek Hatay ekibi, şampiyonluk hedefiyle Esentepe Futbol Sahası'nda idmanlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Altyapımızda yüzde 80 oranında oyuncu eksikliği var"

Hatayspor Altyapı Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı, depremlerin ardından altyapı olarak yeniden yapılanmanın biraz zaman aldığını söyledi.

Baklacı, altyapıyı yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını anlattı.

"Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hatayspor altyapısı depremlerin ardından ciddi bir sekteye uğradı. Altyapı futbolcularımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Sağ olsun Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski altyapı genel koordinatörümüz Aydın Günaydın ve diğer hocalarımız bizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Çocuklarımızın bulundukları şehirlerdeki takımlarda oynamaları için lisanslarını verdik. Bu sebeple şu anda altyapımızda yüzde 80 oranında oyuncu eksikliği var."

Baklacı, şu an altyapıda 55 sporcunun bulunduğunu, şubat ayına kadar tüm yaş kategorilerinde oyuncu gruplarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımız mutlu olsunlar diye yerel lige katıldık"

Hatayspor Altyapı Koordinatörü Burak Aydın da akademik ligi bir yıl daha durdurduklarını, yeni sezonda yerel liglerde mücadele edeceklerini anlattı.

Aydın, yeniden toparlanmak ve oyuncu gruplarını motive etmek için böyle bir karar aldıklarını aktardı.

"Çocuklarımız mutlu olsunlar, eski hayatlarına dönsünler, onların yüzünde tekrar mutluluk görelim ve ayağa kalkalım diye yerel lige katıldık. Şu anda çeşitli yaş kategorilerinde yerel ligde mücadele edeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aydın, sporcu sayılarının her geçen gün arttığını ve takımın motivasyonunun da beklenenden iyi olduğunu dile getirdi.

Altyapı sporcularından Ali Kenan Kurt, yeniden yeşil sahalarda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene hedefimiz buradaki yerel ligde şampiyon olmak. Seneye akademi ligine daha güçlü ve hırslı şekilde çıkacağız." ifadesini kullandı.

14 yaş kategorisi sporcularından Ali Zan, yeniden bordo-beyaz formayı giymenin gururunu yaşadığını kaydetti.

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