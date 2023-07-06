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Spor
AA 06.07.2023 17:37

Hatayspor orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu transfer etti
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, Fisayo Dele Bashiru ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Bashiru'ye hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."


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