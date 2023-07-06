Hatayspor orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Fisayo Dele Bashiru ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Bashiru'ye hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

Ailemize Hoş Geldin Fisayo Dele Bashiru

Daha önce Manchester City U23 ve Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday takımlarında forma giyen genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/4U7xe0AirG#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/vpQTQ8qIrA