Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Antalyaspor'u konuk edecek
[AA arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Hatayspor Antalyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 09:53
- 09:32
- 09:48
- 09:18
- 09:52
Sıradaki Haber
Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz