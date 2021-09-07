Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, salgından dolayı bir yıl ertelemeli düzenlenen iki uluslararası turnuvaya Japonya olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını açıkladı.

"Sıramızı Paris'e vermemizden gurur duyuyorum"

Haşimoto, "Salgın sonrası dünyanın ilk küresel faaliyeti, olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarını, ülkemin düzenlemiş olmasından ve sıramızı Paris'e vermemizden gurur duyuyorum" dedi.

"Yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemem"

Seyirci kabul edilmeyen turnuvaların "başarı oranına" ilişkin Haşimoto, "Tokyo 2020'ye tam kapsamlı ev sahipliği yapamadığımızdan, yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bence başarı konusuna tarih karar verecektir" diye konuştu.

"Japonya sorumluluğunu yerine getirmiştir"

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise turnuvaların "güvenli şekilde düzenlendiğini" belirterek, "Japonya ev sahibi ülke olarak sorumluluğunu yerine getirmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Oyunlarla bağlantılı herhangi bir vakanın Japonya'ya yayıldığının saptanmadığını dile getiren Kato, "Turnuva yetkileri, gönüllüler, sağlık çalışanları dahil birçok insanın gayretleri sayesinde Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını güvenli şekilde sona erdirebildik" diye konuştu.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlarında, Japonya içinde ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.