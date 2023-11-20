Hasan Arat: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti.

Arat, "İlk yöneticimi çarşamba günü açıklayacağım. Benim yöneticim kim, nerede okumuş, ne iş yapar, yönetim kurulunda hangi görevi olacak bunların hepsini tek tek söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar"

Arat ayrıca şunları söyledi: "Çok kısa zaman içerisinde Paris Saint-Germain ile masaya oturacağım, kimleri getireceğimizi göreceksiniz. UEFA’ya sahte evrak verip Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidememesine sebep olanlar, başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar."