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Spor
TRT SPOR/AA 07.02.2024 20:26

Halkbank çeyrek finalde

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını ağırladı. Son 3 yılın şampiyonu ZAKSA'yı 3-0 yenen Halkbank, adını çeyrek finale yazdırdı.

Halkbank çeyrek finalde

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma TRT SPOR^dan canlı yayınlandı.

Nefes kesen İlk seti temsilcimiz Halkbank, 32-30 öne bitirdi. İkinci seti 25-21 kazanan Halkbank, setlerde 2-0 öne geçti. Halkbank, üçüncü seti 25-22, maçı da 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Polonya'da oynanan ilk maçı Grupa Azoty ZAKSA ,3-2 kazanmıştı.

Çeyrek finalde Halkbank, Lube ile eşleşti. Adis Lagumdzija ile Mirza Lagumdzija, geçen yılki CEV Kupası mücadelesinden sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

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