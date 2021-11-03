Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güreşçi kardeşlerden bronz madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli sporcu Kerem Kamal ve Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi'yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan'ı yenmişti. Yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov'a mağlup olmuştu.
Kazak rakibini 5-1 yendi
Milli sporcu Kadir Kamal da 67 kiloda bronz madalya kazandı. Kamal, Kazak rakibi Sultan Assetuly'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila'yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov'a mağlup olmuştu.
Etiketler: Milli Sporcular
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