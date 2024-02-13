Grekoromende Ali Cengiz ve Yunus Emre Başar'dan gümüş madalya

Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 87 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Ali Cengiz finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Komarov'a yenilince gümüş madalyada kaldı.
Ali, 2'nci turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u (6-3); çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1; yarı finalde ise karşılaştığı Bireysel Belarus Kiryl Maslevich'i (4-1) yenerek finale yükselmişti.
Finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilen Ali Cengiz, geçen yıl olduğu gibi Avrupa 2'ncisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Ali Cengiz'den gümüş madalya— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2024
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 87 kiloda sporcumuz Ali Cengiz, finalde Komarov'a mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına yerleşti.
Teşekkürler Ali! pic.twitter.com/9kZUTuHa6u
Türkiye'nin grekoromende ilk madalyası Yunus Emre Başar'dan geldi. 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, ilk turda dünya şampiyonu Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'i 3-1 yendi.
Yunus Emre, 2'nci turda Gürcü rakibi Iuri Lomadze'yi 5-1; çeyrek finalde Bulgar rakibi Stoyan Kubakov'u 4-0; yarı finalde karşılaştığı Hırvat rakibi Antonio Kamenjasevic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli güreşçi, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Ermenistanlı Malkhas Amoyan'a 7-0 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yunus Emre Başar'dan gümüş madalya— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2024
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 77 kiloda sporcumuz Yunus Emre Başar, final mücadelesinde rakibi Amoyan'a mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Teşekkürler Yunus Emre! pic.twitter.com/CybwQZeZ4d