Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'den PFDK'ya tepki
Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez bulduğunu bildirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandı.
Bu nedenle Atakan Çankaya PFDK'ye sevk edildi.
"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."
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