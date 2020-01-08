Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlayamadıklarını ancak ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını, ilk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirtti.

Palut, Göztepe'nin daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

"Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk."

Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

3 futbolcu Antalya kampında olmayacak

Palut, bugün başlayacakları Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yapacaklarını aktardı.

"Antalya'da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz vardı. Bazı genç oyuncularımız var, bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımımızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sayısına getirmemiz gerekecek."

"Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye"

Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını vurguladı.

"Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil ama bazen futbolda bunu önüne geçemiyorsunuz, yaşanması gerekiyor."

Palut, ara transfer döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydetti.

"Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz."

Palut, ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko'nun Antalya kampında takıma katılacağını ve ne zaman hazır hale geleceğinin orada belli olacağını, Atınç Nukan'ın ise tedavi sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA