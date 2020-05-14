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Gölcükspor'da koronavirüs vakası
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'un kulüp başkanı Hüseyin Çardak, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gölcükspor'un kulüp başkanı Hüseyin Çardak, yaptığı açıklamada, dün takım olarak koronavirüs testinden geçtiklerini belirtirken, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in bugün aranarak sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.
Çardak, Uzuner'in takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını kaydetti.
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