Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Gümüşdağ, "Başakşehir Futbol Kulübü olarak bu kararı desteklemediğimizi, şekil ve zaman olarak doğru bir zaman olmadığını söylemiştik. Birkaç sorumuz olmuştu, federasyondan bir cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"David Elleray'ın raporunu bekliyoruz"

Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunun hakemlik müessesesi ile ilgili sorunlarının geçmişten bu yana her zaman olduğunu aktardı.

"Bugün de gelecekte de sorunlar olacak. Ama MHK yapısını dünyadaki örnekleri gibi gerek Premier Lig gerek Bundesliga ve diğer liglerde olduğu gibi sağlam bir yapıya oturtalım. Kişileri değil sistemi tartışalım diye arkadaşlarla hep konuştuk. Bu yapının, özellikle MHK'nin işleyişinin, yapısının değişmesi ve iyileştirilmesi noktasında bir komisyon kuruldu. Bu komisyonla ilgili gerek Kulüpler Birliği Vakfı gerek TFF bir danışman görevlendirdi. Baktığınızda David Elleray, dünya futbolunun neredeyse kurallarını uygulayan, görüş alınan bir kişi. Dolayısıyla bu beyefendinin raporunu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden böyle bir kararın verilmesinin şekil ve zaman olarak doğru olmadığını Başakşehir Futbol Kulübü olarak ifade ettim. Bugün de aynı kararımı içeride yineledim. Dolayısıyla bu kararın zaman, şekil ve süreç olarak doğru olmadığını bir kez daha söyleyebilirim."

"Sorularımız var ve bu sorularımızın cevaplarını bekliyoruz"

"Rapor çıkmadan 2 aydır MHK'de görev yapan heyetin başkanının veya başkan yardımcısının bu kararı baştan sona irdelemesi de mümkün değil. Geçen sene yaş haddinden dolayı hakemliğe devam etmesini istediğimiz bir hakem için bir talimat değişikliği yapıyoruz ve teşekkür ediyoruz. O hakemler içerisinde farklı farklı isimlerin farkı farklı arkadaşların performansı mı düşüktü, bunların sebebi neydi? Bunların açıklaması yapılmadan kararın verilmesinin doğru olmadığını söylüyorum. Yoksa zaman zaman MHK'yle, hakemlerle sorunlarımız oldu, bunları dile getirmekten hiç kaçınmadık. Bugün gönderilecek isimler gittiğinde içerideki isimlerden de kamuoyunun performans olarak düşük bulduğu hakemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu da bir soru işareti. Sorularımız var ve bu sorularımızın cevaplarını bekliyoruz. İsimleri değil, sistemi tartışıyoruz. Kulüplerde de farklı görüşler var. Görüş ayrılıkları da var. Bu çok normal ama hepimizin temennisi, Türk futbolunun doğru bir sistemi ve planlaması olması. Bu planlamanın raporu gelmeden hepimizin güvendiği, mutabık olduğu bir dünya ismi var. David Elleray'nin raporu gelmeden bu kararın açıklanması bence zaman, süreç ve şekil olarak yanlış olmuştur. Bu kararımın arkasındayım."

"Bu hangi kritere göre yapıldı, bunu da bilmiyoruz"

Göksel Gümüşdağ, bundan sonraki süreçle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

"Bu hakemler gitti bundan sonra maçlar dört dörtlük mü olacak? Onu mu çıkartalım? Onu da çıkartamıyoruz. Çünkü kalanlar içinde de performans düşüklüğü olanlar var. Bu hangi kritere göre yapıldı, bunu da bilmiyoruz. Bunlar açıklanmadan bu kararın alınmasını yanlış buluyorum."