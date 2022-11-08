Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ghezzal, ABD'de ameliyat edildi
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın Beşiktaş'ın sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün katılımıyla Duke Üniversitesinden Prof. Ned Amendola yönetiminde başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.
Rachid Ghezzal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.
Etiketler: Beşiktaş
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