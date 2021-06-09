Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul
[Fotoğraf: AA]
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenecek genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
Babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı ekibin başkanlığını yapan Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.
Adaylıktan çekilen iş insanı Niyazi Akdaş, dün başkanlığa yeniden talip olduğunu duyurmuştu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.
Etiketler: Gençlerbirliği
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