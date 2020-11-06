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Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Gençlerbirliği Kulübü, bir genç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.
Başakşehir maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 6, 2020
Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır. pic.twitter.com/PEYopbxVGr
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 18:40
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