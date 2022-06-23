Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcu için "Zarif, sağlam, estetik" sözleri kullanılarak "Beşiktaş'a hoş geldin" denildi.
Paylaşımda, siyah-beyaz formayla kamera karşısına geçen Fernandes'in resim yaptığı ve keman çaldığı detayların da yer aldığı 41 saniyelik video yer aldı.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Portekizli futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Siyah-beyazlı kulüp, şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu.
???? Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 23, 2022
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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