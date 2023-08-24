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Spor
TRT SPOR 24.08.2023 14:41

Galatasaray'dan Sergio Ramos mesaisi

Galatasaray, Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Defans hattına da yıldız bir ismi katmak isteyen sarı kırmızılılar, Sergio Ramos ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Galatasaray'dan Sergio Ramos mesaisi
[Fotograf: AA]

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim bu sezon Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor.

Galatasaray, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılıların radarında, son olarak Paris Saint Germain forması giyen Sergio Ramos var.

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki stoperin şartlarını öğrendi.

Ramos'un yıllık maaş beklentisi 10 milyon euro civarında.

Sarı kırmızılılar ise bu rakamı yaklaşık 5-6 milyon euroya çekmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'ın Molde'yı eleyerek gruplara kalması durumunda, İspanyol futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak bakabileceği öğrenildi.

Ramos serbest statüde bulunduğu için, transferi halinde herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

Diğer yandan Galatasaray, orta sahaya da bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Listesinde birçok futbolcu bulunan sarı kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi grup maçlarına kalması halinde bu transferi de tamamlaması bekleniyor.

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