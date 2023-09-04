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Spor
AA 04.09.2023 22:46

Galatasaray'da transferler peş peşe

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu. Sarı kırmızılı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da transferler peş peşe
[Fotograf: TRT SPOR]

Açıklama, Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin avro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.

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