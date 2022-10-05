Galatasaray'da yönetim iç transfer için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, bazı futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yaparak takımdaki moralleri artırmak istiyor.

Nelsson'un sözleşmesi iyileştirildi

Galatasaray'da sözleşme iyileştirme operasyonu, Victor Nelsson ile başladı. Sarı kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun net ücretini 900 bin eurodan 1,3 milyon euroya çıkardı.

Yaz transfer döneminde özellikle Sevilla'nın ısrarla istediği Nelsson'un 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi ise değişmedi. Savunma oyuncusunun sözleşmesi, 2026 sezonunun sonuna kadar sürecek.

Sırada 3 futbolcu var

Galatasaray yönetimi, 3 futbolcuya daha yeni sözleşme önermeyi hedefliyor. Bu isimlerin Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey olduğu öğrenildi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının iki katına çıkarılması gündemde. Takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün'ün sözleşmesinde ise yüksek oranda bir yenilemeye gidilmesi bekleniyor.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak sonrasında takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey'un da maaşının artırılması düşünülüyor. 480 bin euro net ücret alan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi kademeli olarak iyileştirilecek.

Diğer yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de maç oynamadan geçireceği haftayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un; özellikle Mauro Icardi ve Juan Mata'yı Yukatel Kayserispor maçına hazırlamak istiyor.