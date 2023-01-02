Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı
Galatasaraylı oyuncu Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir yeni bir sorun yaşadı.
Oyuncunun sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Sağlık Raporu | Emre Taşdemir— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 2, 2023
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Etiketler: Galatasaray
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