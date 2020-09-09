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Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası
Galatasaray, erkek voleybol takımında 1 oyuncunun, kadın voleybol takımında da teknik ekipte 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.
"Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar."
Voleybol Takımlarımızın COVID-19 test sonuçları hakkında— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) September 9, 2020
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Etiketler: koronavirüs GalatasaraySon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 12:37
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