Galatasaray, şampiyonluğa yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar, sezonun final maçında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Zorlu 90 dakika öncesinde Fatih Terim, takımının dış dünya ile ilişki içinde olmasını istemiyor. Bu nedenle tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk maçına kadar 2 gün sürecek kamp yapma kararı aldı.

Terim, bu sürede oyuncularını Helenex Yeni Malatyaspor maçına motive edecek. 67 yaşındaki teknik adam, kritik maç öncesinde kadroyu fazla değiştirmeyecek.

Galatasaray'da, savunma ve orta sahanın merkezi aynı kalacak. Yukatel Denizlispor maçına 11'de başlayan Arda Turan ile Onyekuru’dan birinin sol kanatta görev yapabilir.

Teknik heyet, sağ kanatta ise Babel ve Kerem Aktürkoğlu arasında tercih yapacak. Galatasaray’da, forvet pozisyonu için ise iki aday bulunuyor.

Denizli deplasmanında 2 gol atan Muhammed ve 1 gol atan Halil Dervişoğlu, sezonun son maçında forma için rekabet halinde. Fatih Terim, ileri uçta şans vereceği ismi son taktik antrenmandan sonra netleştirecek.